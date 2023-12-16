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Школьница из Архангельской области стала «Маленькой Мисс Россия — 2023»

15-летняя ученица средней школы из Котласа, Полина Шехурина, одержала убедительную победу в отборочном общероссийском конкурсе и заслуженно получила звание “Маленькая Мисс Россия” и приз зрительских симпатий.

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