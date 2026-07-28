IT-эксперт Масалович: увольнение Ремизовой за передачу данных ИИ-боту законно

Подполковник спецслужб в отставке, а также IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович, известный под псевдонимом КиберДед, выступил с комментарием для RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии