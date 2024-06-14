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Дмитрий Демешин заручился поддержкой Москвы в противостоянии ЧС в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин заручился поддержкой Москвы в противостоянии ЧС в Хабаровском крае

В Хабаровске состоялось совещание, посвященное пожароопасному сезону и паводковой ситуации. В нем приняли участие вице-губернатор Дмитрий Демешин, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев и министр природных ресурсов Александр Козлов.

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