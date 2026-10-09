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ГТРК Татарстан

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В Альметьевске ликвидировали свалку площадью более 540 кв. м

В Альметьевске устранили свалку строительных отходов и автомобильных шин площадью 540,75 кв. м. Нарушение выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана во время обследования городской территории.

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