Президент Чехии Павел: не допускаю и мысли об отправке посла в Россию

© AP Photo / Petr David Josek Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Экс-глава Военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел так расстроен выступлением Сергея Лаврова в ООН, что передумал отправлять нового посла в Россию.