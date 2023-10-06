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Президент Чехии Павел: не допускаю и мысли об отправке посла в Россию

Президент Чехии Павел: не допускаю и мысли об отправке посла в Россию

© AP Photo / Petr David Josek Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Экс-глава Военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел так расстроен выступлением Сергея Лаврова в ООН, что передумал отправлять нового посла в Россию.

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