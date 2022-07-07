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В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом

В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом

Некоторое увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией допускается в Российской Федерации. Об этом предупредил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

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