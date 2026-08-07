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В Тольятти пенсионер обманул мошенников необычным способом

В Тольятти пенсионер обманул мошенников необычным способом

В Тольятти пенсионер сумел перехитрить мошенников. https://listaj.ru/v-tolyatti-pensioner-obmanul-moshennikov-n.

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