С 1 января в России больничные листки заменили на электронные

С 1 января в России больничные листки заменят на электронные // фото: ФСС РФ Отныне все листки временной нетрудоспособности на бумажных носителях не будет.
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