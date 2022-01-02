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С 1 января в России больничные листки заменили на электронные

С 1 января в России больничные листки заменили на электронные

С 1 января в России больничные листки заменят на электронные // фото: ФСС РФ Отныне все листки временной нетрудоспособности на бумажных носителях не будет.

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