В Свердловской области разыскивают сбежавшую школьницу

Продолжаются поиски 15-летней школьницы Полины, которая ушла из дома 2 апреля в Сысерти. Официальный представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых сообщил, что девочка уже связалась с родственниками и намерена вернуться вечером 6 апреля.