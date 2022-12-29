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"Ъ": правительство РФ изучает вопрос принудительного лицензирования зарубежного ПО

"Ъ": правительство РФ изучает вопрос принудительного лицензирования зарубежного ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения (ПО), разработчики которого прекратили работу в стране.

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