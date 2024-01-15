Суды Петербурга: наказание за самоволку во время СВО — в среднем 6 лет колонии

Согласно анализу объединенной пресс-службы судов Петербурга, в среднем военные, покинувшие свою воинскую часть из-за нежелания выполнять обязанности в период СВО, приговариваются к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии