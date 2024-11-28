Подрядчик вновь сроки благоустройства Реадовского парка

Организация включена в реестр недобросовестных поставщиков Сотрудники Смоленского УФАС России рассказали, что тверской подрядчик не справился с благоустройством Реадовского парка и попал в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
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