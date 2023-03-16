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Келдон Джонсон в сумасшедшей концовке перевел матч «Сан-Антонио» – «Даллас» в овертайм

Келдон Джонсон в сумасшедшей концовке перевел матч «Сан-Антонио» – «Даллас» в овертайм

Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон стал героем концовки основного времени матча против «Далласа». За 3,4 секунды до конца четвертой четверти при счете 121:119 в пользу соперника Джонсон получил мяч, прошел под кольцо, но смазал бросок от щита.

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