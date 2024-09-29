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Топ-менеджер «Чайковского текстиля» не смог доказать, что его задержали незаконно

Топ-менеджер «Чайковского текстиля» не смог доказать, что его задержали незаконно

Суд продлил срок ареста до 1 ноября.Топ-менеджер пермской компании, обвиняемый в коррупции, не смог доказать, что его задержали незаконно.

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