Стало известно, что будет выпускать бывший завод Volvo в Калуге

Первой продукцией автозавода в Калуге, выпущенной после ухода Volvo, станут грузовики Урал Next. Сборка именуется опытной и предполагает серию всего из 50 экземпляров – она нужна для отчета Минпромторгу об успешном запуске.
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