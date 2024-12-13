WSJ: Трамп выступает за размещение военных ЕС на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп считает необходимым разместить европейские силы на территории Украины для мониторинга соблюдения режима прекращения огня, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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