ХАМАС: более 60 пленных погибли при ударах Израиля по сектору Газа

Global Look Press/IMAGO/Majdi Fathi apaimages Более 60 удерживаемых боевиками ХАМАС заложников погибли из-за воздушных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, заявили в "Бригадах Аль-Кассам", военном крыле палестинского движения.
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