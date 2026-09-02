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Царьград

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ЦИК РФ обеспечит безопасность выборов в новых регионах России

ЦИК РФ обеспечит безопасность выборов в новых регионах России

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о мерах безопасности на выборах в новых регионах России. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года, включая жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской областей.

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