ЦИК РФ обеспечит безопасность выборов в новых регионах России

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о мерах безопасности на выборах в новых регионах России. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года, включая жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской областей.