Positive Technologies отчитается за квартал, заседание набсовета "Сбербанка" - основные события 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, Positive Technologies отчитается по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. За январь-сентябрь 2022 года чистая прибыль компании составила 2,1 млрд рублей, что выше в 32 раза показателя аналогичного периода 2021 года.