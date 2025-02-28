Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для проведения переговоров с высокопоставленными китайскими чиновниками, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И.
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