Возмездие неизбежно: Путин предупредил Киев о жестком ответе за попытки ударов по аэропортам России Юлия ЧелкановаПрезидент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке дал резонансные оценки текущей политической и военной обстановке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев в ужасе: ген...
- ЮМ Киев в ужасе: ген...
- SI Куда пропал Герас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым