НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

193 подписчика

Возмездие неизбежно: Путин предупредил Киев о жестком ответе за попытки ударов по аэропортам России

Возмездие неизбежно: Путин предупредил Киев о жестком ответе за попытки ударов по аэропортам России

Возмездие неизбежно: Путин предупредил Киев о жестком ответе за попытки ударов по аэропортам России Юлия ЧелкановаПрезидент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке дал резонансные оценки текущей политической и военной обстановке.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым