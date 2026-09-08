Лавров: Трамп закрыл вопрос о вступлении Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп еще несколько лет назад поставил точку в вопросе о вступлении Украины в НАТО и закрыл для нее путь в альянс.
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