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Ответчиками по искам музеев Крыма в ЕСПЧ по скифскому золоту стали Украина и Нидерланды

Ответчиками по искам музеев Крыма в ЕСПЧ по скифскому золоту стали Украина и Нидерланды

По информации, которую ТАСС получил от вице-премьера правительства Республики Крым и постоянного представителя региона при президенте РФ Георгия Мурадова, Украина и Нидерланды стали ответчиками в иске четырех крымских музеев, который был подан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно скифского золота .

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