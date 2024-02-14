Ответчиками по искам музеев Крыма в ЕСПЧ по скифскому золоту стали Украина и Нидерланды

По информации, которую ТАСС получил от вице-премьера правительства Республики Крым и постоянного представителя региона при президенте РФ Георгия Мурадова, Украина и Нидерланды стали ответчиками в иске четырех крымских музеев, который был подан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно скифского золота .