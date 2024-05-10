Названы пять дефектов, при которых вибрирует двигатель

Вибрация мотора на холостых оборотах может наблюдаться при проблемах с подачей бензина и зажиганием, неисправности подушек двигателя, неполадках в трансмиссии, пояснил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
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