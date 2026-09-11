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Алтайским селлерам, пострадавшим из-за атак БПЛА, предложили займы под 3,5% годовых

Алтайским селлерам, пострадавшим из-за атак БПЛА, предложили займы под 3,5% годовых

Предприниматели смогут направить деньги на восстановление запасов, пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитов Алтайские предприниматели, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады маркетплейсов, смогут получить льготные займы под 3,5% годовых.

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