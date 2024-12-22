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Дибала вышел на 3-е место по числу голов среди аргентинцев в Серии А, опередив Игуаина

Дибала вышел на 3-е место по числу голов среди аргентинцев в Серии А, опередив Игуаина

22 декабря «Рома» принимает на своем поле «Парму» в матче 17-го тура Серии А.22 декабря «Рома» принимает на своем поле «Парму» в матче 17-го тура Серии А.

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