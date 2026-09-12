Ценой собственной жизни: 85 лет назад советская лётчица Екатерина Зеленко протаранила самолёт люфтваффе

12 сентября 1941 года старший лейтенант Екатерина Зеленко совершила воздушный таран. Когда возможности продолжать бой были практически исчерпаны, советская лётчица направила свой Су-2 на вражеский самолёт, уничтожив его и пожертвовав собой.