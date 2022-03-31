В Оренбургской области несовершеннолетний гражданин ДНР получил гражданство РФ

Долгое время гражданка Российской Федерации проживала на территории Донецкой народной республики. После переезда в Оренбургскую область Наталья Станиславовна вместе со своим несовершеннолетним сыном Никитой обратилась в подразделение по вопросам ОМВД России по Тоцкому району с просьбой принять ее сына в гражданство Российской Федерации.
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