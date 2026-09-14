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Chainflip потеряла $736 тыс. из-за атаки на интеграцию с Tron

Chainflip потеряла $736 тыс. из-за атаки на интеграцию с Tron

Кроссчейн-протокол Chainflip сообщил об атаке на интеграцию с Tron, в результате которой злоумышленник вывел 736 442,17 USDT.

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