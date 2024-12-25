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Женщины-военные ВСУ забрасывали гранаты в дома мирных жителей в ДНР

Женщины-военные ВСУ забрасывали гранаты в дома мирных жителей в ДНР

Они принимали участие в убийствах простых граждан.Женщины-военнослужащие ВСУ участвовали в казни мирных граждан в Новотроицке, что на юго-запад от Красноармейска.

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Комментарии
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Амара Карпова
В ВСУ нет женщин💯там проститутки, шлюхи и ведьмы🤮💩
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16 час.
MB
Marina Bubon
Курвы житомирские! Без моральных принципов, одна жаба внутри(((((
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16 час.

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