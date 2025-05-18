Бойцы ВС РФ уничтожили украинского робота с боеприпасами на подходе к ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Российские бойцы группировки "Запад" с помощью ударного беспилотника уничтожили роботизированную платформу, с помощью которой боевики ВСУ доставляют на базу продовольствие и боеприпасы.
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