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Фредерик Вассёр ответил, планирует ли Ferrari переключать внимание на проект 2027 года

FerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что команда не собирается переключать основное внимание на разработку машины 2027 года.

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