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Повышать плату за питание школьников в Тюменской области не планируют

Повышать плату за питание школьников в Тюменской области не планируют

«Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что на данный момент рассматривают вопрос об увеличении расходов бюджета на обеспечение питанием местных школьников», — прояснили в Информационном центре правительства Тюменской области.

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