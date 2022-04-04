Повышать плату за питание школьников в Тюменской области не планируют

«Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что на данный момент рассматривают вопрос об увеличении расходов бюджета на обеспечение питанием местных школьников», — прояснили в Информационном центре правительства Тюменской области.
«Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что на данный момент рассматривают вопрос об увеличении расходов бюджета на обеспечение питанием местных школьников», — прояснили в Информационном центре правительства Тюменской области.
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