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Царьград

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Новосибирск готовится к выборам в Госдуму: 1 766 участков

Новосибирск готовится к выборам в Госдуму: 1 766 участков

В Новосибирской области завершается подготовка к выборам депутатов Государственной думы. Голосование пройдёт в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября, избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

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