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В Канаде заявили о призыве Запада к Киеву уступить часть территорий России

В Канаде заявили о призыве Запада к Киеву уступить часть территорий России

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Депутат канадского парламента Иван Бейкер заявил, что Запад призывает Украину отдать часть своих территорий России, таким образом говоря об усталости от кризиса.

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