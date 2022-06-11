В Канаде заявили о призыве Запада к Киеву уступить часть территорий России

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Депутат канадского парламента Иван Бейкер заявил, что Запад призывает Украину отдать часть своих территорий России, таким образом говоря об усталости от кризиса.