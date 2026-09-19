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Газета.ру

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Медведев: РФ должна ответить на закон о санкциях США языком военного сдерживания

Медведев: РФ должна ответить на закон о санкциях США языком военного сдерживания

Соединенные Штаты воспринимают лишь язык прямого военного сдерживания, на котором России следует отвечать на такие недружественные шаги, как принятие закона об ужесточении санкций.

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