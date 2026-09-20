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Аргументы недели

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Axios: Трамп вновь призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Axios: Трамп вновь призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

В телефонном разговоре Трамп вновь призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ — Axios. По данным издания, президент США неоднократно поднимал вопрос атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия и поставок дизельного топлива.

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