В Словакии увидели готовность Путина к миру

Власти Словакии видят готовность президента России Владимира Путина к переговорам по Украине и готовы предоставить площадку, заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова.
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