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Лига Nomad Fighting Championship объявила кард следующего турнира

Лига кулачных боев Nomad Fighting Championship объявила кард следующего турнира, в котором между собой сразятся бойцы из Казахстана и Кыргызстана.

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