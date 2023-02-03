Аргументы недели

98 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    А вы болезный значит предлагаете заключить мир с Зелёным и выплатить ему контрибуцию?Зеленский: «Бахму...
  • Сергей Кочегаров
    Как же уже надоели все эти Западные «дебилы бля...» (что в переводе «дорогие друзья»). То они пичкают хохлов оружием ...Захарова: США при...
  • Алекс Алекс
    Этого депутата вместе с дезертирами на северный полюс поднимать сельское хозяйство.Депутат Гусев: уе...

Спикер МИД РФ Захарова: впадающая в рецессию Западная Европа «идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной»

Спикер МИД РФ Захарова: впадающая в рецессию Западная Европа «идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной»

Впадающая в рецессию Западная Европа в настоящий момент «идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх