Проехал 2700 км и ни разу не заправился: новый гибрид Geely поставил рекорд

Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Автомобиль смог преодолеть 2608,36 км на одном баке топлива и полностью заряженной батарее – без единой дозаправки или подзарядки, сообщает CarNewsChina.
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