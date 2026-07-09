За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 967 подписчиков

Проехал 2700 км и ни разу не заправился: новый гибрид Geely поставил рекорд

Проехал 2700 км и ни разу не заправился: новый гибрид Geely поставил рекорд

Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Автомобиль смог преодолеть 2608,36 км на одном баке топлива и полностью заряженной батарее – без единой дозаправки или подзарядки, сообщает CarNewsChina.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии