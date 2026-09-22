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Царьград

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Диетолог Дианова рекомендовала ограничить свежий инжир до 150 г

Диетолог Дианова рекомендовала ограничить свежий инжир до 150 г

Диетолог Нурия Дианова и гастроэнтеролог Андрей Харитонов обсудили различия в употреблении свежего и сушёного инжира из-за содержания сахаров и рассказали о возможных причинах тошноты, включая функциональную диспепсию, неврологические заболевания и побочные эффекты лекарств.

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