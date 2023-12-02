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Юрзинов о Кубке Первого канала: «Сборная звезд ВХЛ станет украшением турнира. Она сработает на весь российский хоккей, даст большой импульс для развития»

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на турнире. – Что ждете от Кубка Первого канала-2023? – Мне посчастливилось работать со сборной нашей страны уже полвека.

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