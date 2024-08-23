Сервис в российских отелях может стать хуже

В турбизнесе увеличивается дефицит кадров, из-за этого неизбежно упадет качество обслуживания. Этим летом российским отелям на черноморских курортах не хватало 20% персонала, рассказал ТАСС президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
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