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Офицер Макгрегор: Зеленский пребывает в ярости из-за желания Вашингтона заморозить конфликт

Офицер Макгрегор: Зеленский пребывает в ярости из-за желания Вашингтона заморозить конфликт

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что Владимир Зеленский явно недоволен давлением американской администрации, которая в частных беседах призывает завершить конфликт.

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