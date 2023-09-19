Офицер Макгрегор: Зеленский пребывает в ярости из-за желания Вашингтона заморозить конфликт

На пульсе времени

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что Владимир Зеленский явно недоволен давлением американской администрации, которая в частных беседах призывает завершить конфликт.