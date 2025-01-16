Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Небензя заявил, что снижение возраста мобилизации уже не поможет Киеву

Небензя заявил, что снижение возраста мобилизации уже не поможет Киеву

В Постоянном представительстве России при ООН предположили, что идея со снижением мобилизационного возраста с 25 до 18 лет бесперспективна и не поможет киевским властям набрать необходимое количество мужчин-смертников.

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