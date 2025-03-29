В строящемся бизнес-центре Бегового района практически завершили укладку кровли

В Беговом районе на 1-й улице Ямского Поля завершается укладка кровли в новом бизнес-центре (БЦ). Общая готовность проекта составила около 60%, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.