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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Загадочный пост PlayStation Germany вызвала новый виток слухов о ремейке Bloodborne Вчера ...

Загадочный пост PlayStation Germany вызвала новый виток слухов о ремейке Bloodborne Вчера ...

Загадочный пост PlayStation Germany вызвала новый виток слухов о ремейке BloodborneВчера в сети X появилось сообщение от немецкого отделения PlayStation, которая просто спросила: ” Мы скажем Bloodborne, то вы скажете…? ” вызвало волну домыслов со стороны фанатов, возродив тем самым давние слухи о создании ремейка… источник#Bloodborne #PlayStation.

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