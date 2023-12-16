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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брезаз-Буше одержала седьмую победу в карьере, у норвежки Скуган – первый подиум

Жюстин Брезаз-Буше выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде. Французская биатлонистка одержала седьмую победу в карьере.

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