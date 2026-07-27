Новейший пункт «Сахалин» для запусков с космодрома Восточный готов к работе

Комплекс будет обеспечивать поддержку запусков с космодрома Восточный и управление спутникамиХолдинг «Российские космические системы», входящий в Роскосмос, завершил испытания антенного комплекса и унифицированного технологического модуля трассового измерительного пункта «Сахалин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии