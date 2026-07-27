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Новейший пункт «Сахалин» для запусков с космодрома Восточный готов к работе

Новейший пункт «Сахалин» для запусков с космодрома Восточный готов к работе

Комплекс будет обеспечивать поддержку запусков с космодрома Восточный и управление спутникамиХолдинг «Российские космические системы», входящий в Роскосмос, завершил испытания антенного комплекса и унифицированного технологического модуля трассового измерительного пункта «Сахалин».

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